Почту России оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

141

Суд в Волгограде оштрафовал «Почту России» на 30 тысяч рублей за 10-дневную задержку при доставке электронного сообщения через интернет.

На работу «Почты России» в Роскомнадзор пожаловался недовольный клиент. Мужчина отправил по почте заказное письмо и оплатил доставку электронного уведомления о вручении. Уведомление должно было прийти не позднее суток с момента вручения письма адресату.

Однако письмо было вручено адресату 19 мая, а уведомление об этом пришло только 29 мая.

В «Почте России» сообщили, что в задержке уведомления виноваты сотрудники. К ним применили дисциплинарные взыскания, пишет iphones.ru.