По факту смертельного ДТП с участием автобуса в Самарской области проведут проверку

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Вчера, 28 сентября, примерно в 19 часов на трассе Самара-Бугуруслан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "КАМАЗа" и автомобиля "Форд Транзит", перевозившего пассажиров.

По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области начата доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются причины и условия оказания пассажирских услуг в сфере перевозок, повлёкших смерть граждан. По предварительным данным, водитель автомобиля "Форд" не спаривался с управлением и допустил столкновение с "КАМАЗом". В результате ДТП погибло 2 человека, есть также и другие пострадавшие. После проведения осмотра места происшествия будут назначены все необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК.