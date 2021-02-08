По факту отравления ребенка газом в Самаре возбудили уголовное дело

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По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в отношении должностных лиц ООО «ГК Феникс».

В ночь с 29 на 30 ноября 2020 года произошло отравление угарным газом в одной из квартир дома № 289 по ул. Ново-Садовой в г. Самаре. В результате в больницу был доставлен 5-месячный ребенок, мать которого от госпитализации отказалась.

Причиной произошедшего стало ненадлежащее оказание услуг по проверке дымоходов и вентиляционных каналов сотрудниками ООО «ГК Феникс», оказывающим услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ПЖРТ Октябрьского района».

Ранее организацией проводились проверки эксплуатации дымоходов, вместе с тем замечаний и нарушений не установлено.

Расследование уголовного дело находится на контроле прокуратуры района, сообщает облпрокуратура.