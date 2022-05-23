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Площадь лесных пожаров в России выросла за сутки на 10 тысяч гектаров и сейчас составляет свыше 52 тысяч гектаров, сообщили в Авиалесоохране. Сейчас в стране действует 84 лесных пожара. Самые обширные лесные территории горят в Красноярском и Забайкальском краях, в Иркутской области. Значительные площади леса охвачены огнём в Туве и Хакасии.

Ещё в нескольких регионах действуют менее крупные пожары. В целом пожароопасный сезон открыт в 81 регионе. С огнём борются почти 4,5 тысячи человек, сотни единиц техники и десятки воздушных судов, передает Радио Маяк.