передвижения белого медведя с банкой во рту под контролем

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Белый медведь, у которого в пасти застряла банка из-под сгущёнки, ходит по территории поселка Диксон Красноярского края, его передвижения до прибытия ветеринара контролируются, об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она отметила, что главный ветеринарный врач Московского зоопарка прибыл в Норильск.

Белый медведь стал символом Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», главной миссией которой является сохранение окружающей среды и популяризация бережного отношения к природе.

«Врач добрался до Норильска, мы ждем летную погоду в Диксоне, потому что сейчас там сильный боковой ветер. Вертолет готов. «Норильский никель» предоставил вертолёт большого размера, сварена специальная клетка для того, чтобы зверя можно было транспортировать дальше от людей после того, как он будет обездвижен и банка будет изъята из пасти. Как только его пасть будет освобожден, язык осмотрят врачи, насколько он поврежден. Мы понимаем, что медведь фактически засунул язык внутрь банки, где крышка была полностью не вырезана, язык опух и соответственно освободиться, снять с языка эту банку он не может. Медведь фактически ходит по поселку, на сегодняшний момент мы контролируем его, чтобы он не ушёл в воду, потому что оттуда его невозможно будет достать. Я надеюсь, что в ближайшие два – три часа вертолёт взлетит, и врач сможет приступить к своей работе», – сказала Светлана Радионова.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в своем Telegram-канале 20 июля 2022 года сообщила, что молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон. В Росприроднадзоре проведено заседание рабочей группы, определён порядок действий по спасению краснокнижного животного.

Светлана Радионова ранее отметила, что сделает всё возможное, чтобы спасти белого медведя, который находится на грани смерти. По словам главного экологического инспектора, чтобы удалить банку, медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60 – 100 километров от посёлка в естественную среду обитания. Также для животного собрали три мешка рыбы, что поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться.

Белый медведь, один из крупнейших сухопутных хищников на Земле, занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.