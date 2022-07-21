передвижения белого медведя с банкой во рту под контролем

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2022 году в областной столице планируется заменить более 40 км трубопроводов тепловых сетей.
«Т Плюс» обновляет теплосети в 15 микрорайоне Самары
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В селе Виловатое мужчина подозревается в убийстве своего знакомого в ходе пьяной ссоры
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Самарчанку будут судить за вымогательство денег в особо крупном размере
Сотрудники полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с детьми и взрослыми.
Сотрудники ОГИБДД СО организовали ряд профилактических мероприятий и акций для детворы
Региональный ЦУР совместно с МЦУ Самары разведали обстановку в парке и убедились: утки на месте, к ним присоединились еще и 6 белых лебедей.
Утки и лебеди на месте: ЦУР Самарской области проверил состояние озера в парке Металлургов
В течении двух недель будущие управленцы знакомились с основными направлениями работы Центра управления регионом Самарской области.
ЦУР Самарской области стал местом притяжения студентов
Самарские врачи уже выписали более 30 тысяч электронных рецептов.
Для жителей региона доступны электронные рецепты на лекарственные препараты
Куйбышевская магистраль постоянно расширяет спектр предлагаемых клиентам услуг и совершенствует взаимодействие с ними.
Более 190 предприятий стали новыми клиентами КбшЖД в первой половине 2022 года
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.85
-0.59
EUR 55.83
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Передвижения белого медведя с банкой во рту под контролем

21 июля 2022 13:10
179
передвижения белого медведя с банкой во рту под контролем

Белый медведь, у которого в пасти застряла банка из-под сгущёнки, ходит по территории поселка Диксон Красноярского края, его передвижения до прибытия ветеринара контролируются, об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она отметила, что главный ветеринарный врач Московского зоопарка прибыл в Норильск.

Белый медведь стал символом Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», главной миссией которой является сохранение окружающей среды и популяризация бережного отношения к природе.

«Врач добрался до Норильска, мы ждем летную погоду в Диксоне, потому что сейчас там сильный боковой ветер. Вертолет готов. «Норильский никель» предоставил вертолёт большого размера, сварена специальная клетка для того, чтобы зверя можно было транспортировать дальше от людей после того, как он будет обездвижен и банка будет изъята из пасти. Как только его пасть будет освобожден, язык осмотрят врачи, насколько он поврежден. Мы понимаем, что медведь фактически засунул язык внутрь банки, где крышка была полностью не вырезана, язык опух и соответственно освободиться, снять с языка эту банку он не может. Медведь фактически ходит по поселку, на сегодняшний момент мы контролируем его, чтобы он не ушёл в воду, потому что оттуда его невозможно будет достать. Я надеюсь, что в ближайшие два – три часа вертолёт взлетит, и врач сможет приступить к своей работе», – сказала Светлана Радионова.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в своем Telegram-канале 20 июля 2022 года сообщила, что молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущёнки, пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон. В Росприроднадзоре проведено заседание рабочей группы, определён порядок действий по спасению краснокнижного животного.

Светлана Радионова ранее отметила, что сделает всё возможное, чтобы спасти белого медведя, который находится на грани смерти. По словам главного экологического инспектора, чтобы удалить банку, медведь будет обездвижен при помощи средств, не наносящих вреда здоровью. Ему окажут всю необходимую помощь и транспортируют на 60 – 100 километров от посёлка в естественную среду обитания. Также для животного собрали три мешка рыбы, что поможет ему восстановить силы, пока он не сможет охотиться.

Белый медведь, один из крупнейших сухопутных хищников на Земле, занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Российской Федерации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
21 июля 2022  13:17
Из-за спортивных мероприятий в Самаре временно ограничат движение транспорта
180
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
21 июля 2022  11:51
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
188
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
21 июля 2022  11:11
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
301
На пленарной сессии были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества.
20 июля 2022  21:28
Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» под председательством Президента РФ 
1082
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
611
Весь список