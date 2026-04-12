Перед судом предстанут братья, обвиняемые в серии краж из сетевых магазинов в Сергиевском районе

В ноябре прошлого года в Отдел МВД России по Сергиевскому району поступили заявления о кражах от представителей сетевых магазинов. Согласно представленной документации, причиненный торговым организациям ущерб составил более 30 000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр магазинов, опросили заявителей, сотрудников торговых организаций и возможных очевидцев.

Изучив полученную информацию, полицейские установили цвет, марку и государственный регистрационный номер автомобиля, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники.

По базе данных Госавтоинспекции удалось найти собственника транспортного средства, который пояснил, что работает таксистом и подвозил двух молодых людей, не подозревая об их преступном плане.

Вскоре полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых. Сотрудники уголовного розыска задержали молодых людей в Самаре. Ими оказались жители областного центра - братья 17 и 18 лет. Задержанные признали вину и пояснили, что приехали из Самары и в течение дня совершили хищения товаров и продуктов питания из магазинов, расположенных в Сергиевском районе. Похищенное злоумышленники продали, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Сергиевскому району возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", которые соединены в одно производство. Молодым людям вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

В ходе предварительного расследования обвиняемые возместили потерпевшим причинённый ущерб в полном объёме.