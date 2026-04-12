Роскосмос открыл электронный отбор в космонавты через Госуслуги с 12 апреля 2026 года
15 апреля в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петрова.
В Тольятти откроется выставка «Мирный труд Праски Витти»
В Самаре 13 апреля дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С
13 апреля в регионе дождь, утром местами туман, до + 20°С
С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры пройдет Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.
В СГИК пройдет XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
В ночь на понедельник, 13 апреля в Самарской области ожидается гроза, град и сильный вете
Поздравление губернатора Самарской области В.А.Федорищева с Днем войск противовоздушной обороны России.
В Минобрнауки РФ сообщили о разработке нового перечня вузовских специальностей
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Эксперт рассказал, как изменилась мода на помолвочные кольца

Культура помолвочных колец пришла на российский рынок относительно недавно, но уже завоевала сердца и умы девушек, мечтающих выйти замуж. О том, как она изменилась за это время, рассказала категорийный директор SOKOLOV Таисия Изнова.


Главная цель идеального помолвочного кольца — вызывать вау-эффект. В Америке, где эта культура многовековая, хорошим тоном считается потратить на кольцо три зарплаты жениха. В России таких устоявшихся норм нет, но ожидание чего-то большего, чем просто украшение, точно присутствует.
Еще совсем недавно в рамках лимитированного бюджета приходилось идти на компромисс – либо выбирать кольца с небольшими бриллиантами, либо снижать требования к цвету и чистоте камня.


Но развитие сегмента украшений с выращенными бриллиантами создало определенную революцию на рынке и сделало мечту многих девушек о кольце с бриллиантом в 1 карат реальностью. Сегодня всё чаще в качестве лучшего помолвочного решения рассматривают именно украшения с выращенными бриллиантами. Такие камни, как правило, обладают хорошими характеристиками и демонстрируют сияние и игру света, визуально не отличимую от природных бриллиантов. При этом они позволяют выбрать более крупный камень в комфортном ценовом диапазоне, не жертвуя визуальным эффектом.


Если говорить о трендах в формах, то за последний год мода в помолвочных кольцах заметно изменилась. Сейчас на пике популярности необычные огранки: овал, груша и «маркиз», в то время как еще год-два назад эталоном для помолвки считалась круглая форма, а те, кто хотел отличиться, выбирали «принцессу» или «кушон». Но в 2025 году среди громких мировых помолвок зародился тренд на кольца с крупными бриллиантами огранки «овал» и «груша». Благодаря соцсетям и развитию украшений с выращенными бриллиантами этот тренд очень быстро распространился, и сегодня мы видим быстрорастущий спрос на неклассические огранки.
Помолвочное кольцо зачастую определяет и выбор обручального. Часто девушки хотят носить подаренное на помолвку кольцо каждый день, поэтому обручальное выбирают в пару к нему. К классическому кольцу с бриллиантом лучше всего подходит либо бриллиантовая дорожка, либо гладкое кольцо, в идеале по форме повторяющее шинку помолвочного. Многие пары предпочитают выбирать одинаковые кольца в качестве обручальных. В этом случае большое значение имеет вкус жениха, поскольку мужчины обычно имеют больше стилистических ограничений.


В целом большинство пар выбирает классические гладкие кольца шириной от 2 до 5 мм стандартной посадки или комфорт-фит. На втором месте по популярности среди парных колец — изделия с алмазной гранью. Сегодня существует множество вариантов ее нанесения, такие кольца выглядят более дизайнерскими, но в то же время из-за этого менее универсальны. Часто для жениха выбирают гладкое кольцо или с алмазной гранью, а для невесты — с дорожкой из бриллиантов как более праздничное решение. Здесь помимо классических вариантов сегодня часто выбирают дорожку в рельсовой закрепке — когда по бокам проходят кантики из золота.


Ключевое, на что стоит ориентироваться при выборе колец, — ответ на вопрос, планируете ли вы носить их ежедневно. Для повседневной носки большинство людей предпочитает лаконичные классические варианты, чтобы кольца органично вписывались в образ и не становились его акцентом. Однако сегодня заметно растет доля клиентов, выбирающих бриллиантовые дорожки, поскольку это две покупки в одной — и памятный символ, и эффектное самостоятельное украшение.

