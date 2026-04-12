Роскосмос открыл электронный отбор в космонавты через Госуслуги с 12 апреля 2026 года
15 апреля в Тольяттинском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мирный труд Праски Витти». Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения Виталия Петрова.
В Тольятти откроется выставка «Мирный труд Праски Витти»
В Самаре 13 апреля дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С
13 апреля в регионе дождь, утром местами туман, до + 20°С
С 13 по 19 апреля в Самарском государственном институте культуры пройдет Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова.
В СГИК пройдет XIII Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
В ночь на понедельник, 13 апреля в Самарской области ожидается гроза, град и сильный вете
Поздравление губернатора Самарской области В.А.Федорищева с Днем войск противовоздушной обороны России.
В Минобрнауки РФ сообщили о разработке нового перечня вузовских специальностей
Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Кинологи предупреждают об опасности пасхальных угощений для собак

Мы привыкли, что Пасха – это вкусно. И, казалось бы, если собака выпросит небольшой кусочек чего-то с праздничного стола, раз в году поблажка не навредит. На самом деле кинологи предупреждают, что многие продукты на пасхальном столе для наших питомцев представляют настоящий яд, по действию на организм порой сравнимый с тем, если бы вы решили накормить животное бытовой химией.

«Каждый праздник приводит к всплеску обращений хозяев домашних животных в ветеринарную клинику. К сожалению, очень многие люди никак не хотят усвоить правило, что человек и собака – это разные виды, и еда нам положена разная. То, что любим есть мы, может привести в случае питомца к отравлению. И даже если кто-то расскажет, что его четвероногий друг пробовал запрещенный продукт, и всё обошлось – это лишь говорит об огромном везении, исключении из правил. Повторять такой “успех” не стоит», — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Кулич не для собаки

Главное украшение праздничного стола является наиболее опасным продуктом для собаки. Дело в том, что в нем содержится сразу несколько ингредиентов, несущих угрозу питомцам. Во-первых, речь о сахарной глазури. Пищеварительная система питомцев не приспособлена к переработке простых углеводов. А если глазурь еще и шоколадная, то в ней может содержаться теобромин, а он и вовсе опасен для жизни собаки. Во-вторых, в куличах есть изюм – а это настоящая отрава. Он вызывает острую почечную недостаточность, и опасна даже 1-2 ягода для собаки весом 10 кг. В-третьих, сама сдоба вызывает брожение у собак, пищевые расстройства. Орехи, которые могут содержаться в некоторых куличах, тоже опасны из-за высокого содержания жиров. Макадамия и мускатный орех – токсичны.

Творожная пасха

Казалось бы, творог даже полезен для собак, но только не пасхальный вариант, в котором, как правило, содержатся цукаты и сахар, часто добавляется сметана, сливки, что повышает жирность изделия. Это прямой путь к острому панкреатиту, а если там содержатся еще и засахаренные цукаты, тот же изюм, то это смертельная опасность.

Яйца в луковой шелухе

Красить яйца с помощью луковой шелухи – один из наиболее популярных, простых и экологичных способов. Но только не для собаки. Употребление лука приводит к гемолитической анемии. Вода, в которой варились яйца, тоже опасна. Последствия могут проявиться не сразу, а в течение нескольких дней.

К пищевым красителям тоже нужно относиться осторожно: многие могут вызвать аллергию у питомцев.

Важно понять, что даже небольшой кусочек несет опасность, особенно если у вас собака маленьких размеров. Чтобы не омрачать светлый праздник, нужно очень внимательно следить, чтобы ничто из продуктов не попало на пол. Не отвечать на «просьбы» питомца, запрещать гостям подкармливать животных. Лечится даже панкреатит долго, тяжело и дорого. Поэтому одна ошибка может вылиться в целую трагедию.

Если вы хотите чем-то побаловать в этот день питомца, выбирайте нежирный творог без добавок или аналогичный йогурт. Чем проще рацион домашних животных, тем безопаснее.

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Самарскую область
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днём космонавтики и 65-летием полета Юрия Гагарина в космос
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с главным православным праздником — Пасхой
В Софийском соборе Самары прошла пасхальная служба
Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля
