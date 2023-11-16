Пенсионерка подожгла здание военкомата в Жигулевске

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В Самарской области произошло ЧП в военкомате Жигулевска. Пенсионерка подожгла здание коктейлем Молотова. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

— Надежда Г. 15 ноября около шести вечера пришла к военному комиссариату на улице Приволжской и бросила бутылку с зажигательной смесью. Площадь возгорания составила всего 0,5 квадрата, горели двери. 67-летняя женщина задержана. На допросе она пояснила, что неизвестные по телефону убедили ее пойти на такой шаг, чтобы сохранить квартиру. Якобы документы на жилплощадь хранились именно там. По данному факту проводится проверка, — сообщил источник.

Официальных комментариев пока о ЧП не поступало, пишет 63.ру.