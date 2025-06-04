Пауэрбанк взорвался на борту самолета во время рейса 

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Зарядное устройство коротнуло прямо на борту самолета во время рейса Санкт-Петербург — Якутск. Сначала из ручной клади пассажирки повалил дым, затем начался небольшой пожар, сообщает «Газета.Ru».



Женщина стала ногами топтать огонь, ей на помощь бросились члены экипажа и другие пассажиры. Совместными усилиями пожар потушили, оплавился только ковер. В итоге лайнер продолжил полет и приземлился уже в аэропорту Якутска.



Пассажирка, которая помогала ногами потушить пожар, заработала легкие ожоги. Когда самолет сел, ее отправили в специализированную больницу.

Фото: freepik.com