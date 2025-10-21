Пациент поджëг палату в Самарском областном наркодиспансере

141

По информации SHOT, возгорание началось в здании на Южном шоссе около 23 часов по местному времени (22 по мск). В больнице сработала пожарная сигнализация, в результате очаг возгорания по сильному задымлению обнаружили в палате №6 на первом этаже. Предварительно, лежащий там пациент умышленно поджëг матрас кровати.

Небольшой пожар удалось ликвидировать самим медикам ещë до приезда пожарных. Сейчас на месте все службы, полиция проводит проверку по факту инцидента, пишет Самара Город | Новости Самары.