Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Билайн вошел в число лучших мест работы России
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
Ветеран СВО из Самары Александр Алексеев: «Родина меня позвала – и я отозвался»
в Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
В Госдуме не согласились сдвинуть начало рабочего дня зимой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.36
0.38
EUR 94.38
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пациент поджëг палату в Самарском областном наркодиспансере

21 октября 2025 12:48
141
Пациент поджëг палату в Самарском областном наркодиспансере

По информации SHOT, возгорание началось в здании на Южном шоссе около 23 часов по местному времени (22 по мск). В больнице сработала пожарная сигнализация, в результате очаг возгорания по сильному задымлению обнаружили в палате №6 на первом этаже. Предварительно, лежащий там пациент умышленно поджëг матрас кровати.

Небольшой пожар удалось ликвидировать самим медикам ещë до приезда пожарных. Сейчас на месте все службы, полиция проводит проверку по факту инцидента, пишет Самара Город | Новости Самары.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
20 октября 2025, 17:49
В Волжском районе горел дом на 100 кв. метрах
К счастью, пострадавших и травмированных нет. Происшествия
355
Два пожара в Самаре и три - в области.
18 октября 2025, 21:47
С начала дня в регионе подразделения МЧС ликвидировали 5 пожаров
Два пожара в Самаре и три - в области. Происшествия
960
Силовики назвали причины ЧС на тяговой подстанции железной дороги в Самарской области
17 октября 2025, 13:24
Силовики назвали причины ЧС на тяговой подстанции железной дороги в Самарской области
Произошло возгорание силового оборудования на территории тяговой подстанции. Происшествия
580
В центре внимания
в Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
21 октября 2025  13:29
В Самарской области продолжается масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры
100
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
20 октября 2025  20:46
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
327
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
20 октября 2025  15:11
Более 300 контейнерных площадок отремонтировано и установлено в Самаре в 2025 году
354
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
408
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
645
Весь список