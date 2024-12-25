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Пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

25 декабря 2024 12:14
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пассажирский самолет разбился в аэропорту Казахстана. На борту было 67 человек

Летевший из Баку в Грозный пассажирский самолет потерпел крушение в Актау на западе Казахстана. Судно загорелось, на месте работают спасатели. Предварительно причиной стало столкновение со стаей птиц.

Изначально сообщалось, что на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Позднее Минтранс Казахстана уточнил данные — 62 пассажира и 5 членов экипажа. Предварительно на борту были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, и 3 — Киргизии. Из-за тумана в Грозном самолет был перенаправлен в Махачкалу.

Вероятная причина крушения — столкновение со стаей птиц. «Казаэронавигация» сообщает, что борт передал аварийный сигнал в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления. Shot между тем указывает, что причиной крушения Embraer 190AR стал отказ системы управления. Экипаж передал сигнал бедствия примерно через час после вылета. Спустя около 15 минут после этого было принято решение лететь на аэродром Актау. Самолет разбился в 09:28 по московскому времени, пишет Лента.

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