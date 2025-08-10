Озвучены результаты поисков 30-летнего самарца, который уплыл на сапе и пропал

167

Стали известны результаты поисков 30-летнего самарца, который уплыл на сапе и пропал. Их озвучили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб», — заявили в поисковом отряде.

О поисках представители «ЛизаАлерт» сообщили в среду, 6 августа. Сам же мужчина пропал без вести во вторник, 5 августа. Известно, что молодой человек отправился кататься на сапборде. Его заметили в районе Ульяновского спуска, ТЦ «Кубатура» и недалеко от острова «Проран», пишет 63.ру.

«Он плыл с турбазы на набережную в 18:45. В самый шторм», — добавили участники поисковой группы.