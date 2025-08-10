Я нашел ошибку
Главные новости:
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Город в Чечне стал самым молодым в России
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Озвучены результаты поисков 30-летнего самарца, который уплыл на сапе и пропал

10 августа 2025 11:51
167
Стали известны результаты поисков 30-летнего самарца, который уплыл на сапе и пропал. Их озвучили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, погиб», — заявили в поисковом отряде.

О поисках представители «ЛизаАлерт» сообщили в среду, 6 августа. Сам же мужчина пропал без вести во вторник, 5 августа. Известно, что молодой человек отправился кататься на сапборде. Его заметили в районе Ульяновского спуска, ТЦ «Кубатура» и недалеко от острова «Проран», пишет 63.ру.

«Он плыл с турбазы на набережную в 18:45. В самый шторм», — добавили участники поисковой группы.

