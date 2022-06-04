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Оценена концентрация вредных веществ после пожара в московском бизнес-центре

4 июня 2022 13:49
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Оценена концентрация вредных веществ после пожара в московском бизнес-центре

Роспотребнадзор Москвы не выявил превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе на месте пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе столицы. Сообщение с оценкой ситуации опубликовано на сайте ведомства.

«По результатам исследований проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки превышений предельно допустимых концентраций веществ, свойственных процессу горения не установлено», — говорится в сообщении.

В столичном Роспотребнадзоре уточнили, что для отбора проб воздуха на место происшествия по адресу: улица Горбунова, дом 2 выезжали специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии в ЗАО Москвы. Они исследовали пробы на содержание веществ, свойственных процессу горения.

По данным ведомства, бизнес-центр расположен в зоне промышленной застройки. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии около 200 метров.

Крупный пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на улице Горбунова начался утром в пятницу, 3 июня. Ему был присвоен максимальный, пятый ранг сложности. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

К тушению привлекали вертолеты Ка-32. Из горящего здания эвакуировали более 120 человек. Часть людей оказалась заблокирована в здании, сообщалось, что они вышли на крышу.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы возросло до пяти человек. До этого департамент по делам гражданской обороны и ЧС сообщал о четырех пострадавших, пишет Лента.

Теги: Пожар

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