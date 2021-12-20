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Отец погибшего оператора считает Болдуина частично причастным к ее смерти

20 декабря 2021 15:45
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По словам, мужчины, он не может понять поведение артиста.

Американский актер Алек Болдуин, случайно застреливший оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке, причастен к ее убийству. Об этом 18 декабря заявил таблоиду The Sun отец погибшей Анатолий Анрдосович, передают "Известия".

По словам, мужчины, он не может понять поведение артиста. Непонятно, почему он удалил свои посты в Twitter, отметил отец Хатчинс.

«И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — поделился он мнением с журналистами.

Как полагает Андросович, Болдуин явно нажал на курок. Он добавил, что артист должен нести частичную ответственность за смерть его дочери.

Также он отметил, что его девятилетний внук, потерявший мать, понемногу «возвращается к жизни». Смерть Галины стала большим ударом для семьи, заключил мужчина.

 

Фото: Global Look Press/Courtesy FOX5/Keystone Press Agency/"Известия"

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