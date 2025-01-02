От схода наледи с крыши МКД в Красноярском районе пострадал 5-летний мальчик

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В 17.28 поступило сообщение о сходе наледи с крыши многоквартирного жилого дома в Новосемейкино, ул. Рудничная, 23.

В результате происшествия погибших нет, пострадал 5-летний мальчик, направлен на медицинский осмотр в Самарская областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

МЧС России предупреждает:

-не приближайся к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не разрешай находиться в таких местах детям;

-если есть ограждение и предупреждающие таблички, не пытайся проникнуть за ограждение. Обойди опасное место;

-не паркуй под крышами домов автомобили;

-самостоятельно не сбивай снежную наледь или сосульки. Это может быть опасно и для человека работающего на высоте, и для случайных прохожих;

-своевременно информируй домоуправляющую компанию об образовании сосулек.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО