Оставленный без присмотра чайник стал причиной пожара на улице Николая Панова в Самаре

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21 января на улице Николая Панова в Самаре произошел пожар в квартире пятиэтажного дома.

К моменту прибытия первого подразделения из окон 3 этажа шел дым.

Специалисты МЧС России оперативно потушили возгорание на 3 квадратных метрах. С помощью маски спасаемого пожарные эвакуировали 72-летнюю хозяйку горевшей квартиры. Медицинская помощь женщине не потребовалась.



К ликвидации пожара привлекался 21 огнеборец и 6 единиц техники.

Дознавателям пожарного надзора удалось установить, что причиной случившегося пожара послужило оставление без присмотра чайника на зажжённой газовой плите, в результате чего произошло возгорание отделочных материалов, расположенных поблизости.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- не оставляйте без присмотра включенные газовые конфорки при приготовлении пищи;

- держите подальше от плиты все, что может загореться (полотенца, прихватки, бумажные салфетки);

- регулярно проверяйте состояние газовой плиты;

- установите на кухне пожарный извещатель.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО