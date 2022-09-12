Оставил мать без тепла: сын демонтировал радиаторы отопления в квартире и сдал их в пункт приёма металла

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Сын оставил мать без батарей в преддверии отопительного сезона. В Сызрани в суд нраправлено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего кражу радиаторов.

В дежурную часть Сызрани обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже из квартиры радиаторов отопления. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму 21 000 рублей.



Потерпевшая пояснила, что на какое-то время уходила из дома по личным делам, а когда вернулась, то обнаружила пропажу трех радиаторов отопления. Также женщина сообщила сотрудникам полиции, что проживает в квартире со своим сыном, ведущим антиобщественный образ жизни. 39-летний родственник потерпевшей, ранее неоднократно судим за имущественные преступления и преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков.

"В ходе опроса мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что самостоятельно перекрыл воду, демонтировал радиаторы отопления и сдал похищенное в пункт приёма металла. Вырученные денежные средства в размере 3 000 рублей мужчина потратил на личные нужды. В ходе проверки полученной информации установлено, что похищенное имущество работниками металлобазы уже реализовано", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.



Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.

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