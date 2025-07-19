Оренбуржец в Самаре решил похитить джемпер из магазина и купить продукты

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В полицию в Самаре поступило заявление от представителей торгового объекта, расположенного в торгово-развлекательном центре на Московском шоссе, о выявленной в ходе инвентаризации краже товара. Причиненный ущерб заявителю составил более 5 000 рублей.

Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению джемпера из спортивного магазина совершил один из посетителей, путем его сокрытия под собственной одеждой, однако на выходе из торгового зала противокражная система не сработала. Приметы предполагаемого злоумышленника передали всем наружным службам городской полиции.

Задержали мужчину сотрудники отдела полиции на метрополитене Управления МВД России по городу Самаре на станции метро «Гагаринская». Полицейские по приметам узнали в пассажире разыскиваемое лицо и задержали его.

В ходе опроса мужчина рассказал, что за несколько дней до случившегося он приехал в Самару из Оренбургской области. Поскольку он не располагал финансами и желанием заработать денежные средства законным путем, тот решил похитить товар в ближайшем торговом центре и на вырученные от его дальнейшей реализации деньги купить продукты питания. Но в дальнейшем он поменял свои намерения и оставил вещь себе. Свою вину ранее неоднократно судимый мужчина 2002 года рождения полностью признал. Похищенный товар злоумышленник вернул.

Отделом дознания по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.