Около Сызрани горела трава на площади 700 квадратных метров

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8 июля в 17 часов 36 минут диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании сухой травы около поселка Ерик.

К месту пожара оперативно были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47, а также коллеги из Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области.

Прибыв на место вызова, огнеборцы установили, что горит трава на площади 700 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение были поданы 3 ствола «Б».

Благодаря слаженным действиям пожарных в 18 часов 23 минуты пожар был локализован, а в 19 часов 12 минут - объявлена ликвидация открытого горения.

При пожаре, к счастью, никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"