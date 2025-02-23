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Около села Шелехметь перевернулся снегоход с двумя людьми

23 февраля 2025 12:21
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Около села Шелехметь перевернулся снегоход с двумя людьми

Вечером 22 февраля около базы отдыха «Дружба» села Шелехметь перевернулся снегоход с двумя людьми. Один из них получил травму ноги и самостоятельно передвигаться не мог. Требовалась помощь спасателей.

В 19.30 для транспортировки пострадавшего от спасательной станции «Центральная» вышел аэроглиссер «Север». В пути следования сильные порывы бокового ветра и метель затрудняли движение аэроглиссера.

Пострадавшему мужчине, 1980 года рождения, спасатели наложили на травмированную ногу шину и оказали необходимую помощь. Затем доставили на территорию спасательной станции. В 21.35 пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. В спасательных работах задействовано четыре спасателя.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

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