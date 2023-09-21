Около села Подъем-Михайловка на трассе столкнулись две фуры и бензовоз

174

Недалеко от села Подъем-Михайловка на трассе столкнулись две фуры и бензовоз. Движение на участке временно ограничено, сообщает СОВА.

В региональном МВД сообщили, что у МАЗа, перевозившего муку, возникли проблемы с колесом. От этого грузовик занесло на встречную полосу, и он столкнулся с фурой DAF с пустым полуприцепом. От удара фуры по касательной задели бензовоз. Кабина муковоза загорелась. Пожар разгорелся, движение на данном участке ограничено.

В ДТП пострадал водитель МАЗа, с места аварии его передали медикам.

На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС, они ликвидируют последствия аварии и занимаются организацией реверсивного движения.

Фото: ГУ МВД по Самарской области/СОВА