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Около села Подъем-Михайловка на трассе столкнулись две фуры и бензовоз

21 сентября 2023 15:57
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Разгорелся пожар.

Недалеко от села Подъем-Михайловка на трассе столкнулись две фуры и бензовоз. Движение на участке временно ограничено, сообщает СОВА.

В региональном МВД сообщили, что у МАЗа, перевозившего муку, возникли проблемы с колесом. От этого грузовик занесло на встречную полосу, и он столкнулся с фурой DAF с пустым полуприцепом. От удара фуры по касательной задели бензовоз. Кабина муковоза загорелась. Пожар разгорелся, движение на данном участке ограничено.

В ДТП пострадал водитель МАЗа, с места аварии его передали медикам.

На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС, они ликвидируют последствия аварии и занимаются организацией реверсивного движения.

 

 Фото: ГУ МВД по Самарской области/СОВА

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