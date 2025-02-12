Около села Малая Царевщина на горе, во время прогулки, девушка повредила ногу

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12 февраля спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области получили вызов в Красноярский район около села Малая Царевщина.

Там на горе, во время прогулки, девушка 2006 года рождения повредила ногу. Среди груды камней она наступила на доску с куском арматуры и проткнула стопу. Самостоятельно передвигаться она не могла.

В 12.12 спасатели отправились для оказания помощи.

На месте происшествия пострадавшей оказали доврачебную помощь. С помощью болгарки обрезали куски арматуры и освободили ногу от постороннего предмета.

Затем на носилках спустили с горы и доставили до машины скорой медицинской помощи.

В 13.37 пострадавшую передали бригаде врачей для дальнейшей госпитализации.

На месте происшествия работали 4 спасателя, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО