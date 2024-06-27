Я нашел ошибку
Главные новости:
Малый бизнес Самарской области нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты
Малый бизнес Самарской области нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты
В Самару привезут памятник писателю Алексею Толстому
В Самару привезут памятник писателю Алексею Толстому
4 из 10 студентов в Самаре в будущем мечтают стать бизнесменами
4 из 10 студентов в Самаре в будущем мечтают стать бизнесменами
Около 70 человек пострадали при сходе пассажирского поезда в Коми
Около 70 человек пострадали при сходе пассажирского поезда в Коми
Самарчанка не могла попасть домой после установки нового домофона в подъезде
Самарчанка не могла попасть домой после установки нового домофона в подъезде
Предприниматели Самарской области могут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ
Предприниматели Самарской области могут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ
В России предложили ввести стипендию для учащихся в вузах родителей
В России предложили ввести стипендию для учащихся в вузах родителей
Где в Самарской области можно купаться
Где в Самарской области можно купаться
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.81
0.53
EUR 94.11
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на презентацию книги «Герои волжской вольницы»
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Около 70 человек пострадали при сходе пассажирского поезда в Коми

27 июня 2024 09:56
62
Около 70 человек пострадали при сходе пассажирского поезда в Коми

В результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск, по последним данным, пострадали около 70 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Согласно информации РЖД, в попавшем в аварию поезде ехали 232 пассажира. К месту схода вагонов направлены два восстановительных поезда компании.

На место ЧП также выехали медики. Но машины скорой помощи пока не могут попасть туда из-за бездорожья.

Сход вагонов произошел через несколько минут после того, как поезд отошел от станции Инта. Городские власти считают, что авария могла произойти из-за подмыва путей.

По предварительным данным, сход вагонов произошел на фоне экстренного торможения состава, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Где в Самарской области можно купаться
27 июня 2024  09:12
Где в Самарской области можно купаться
122
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
26 июня 2024  09:58
В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал
268
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
2489
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
680
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
556
Весь список