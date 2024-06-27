Около 70 человек пострадали при сходе пассажирского поезда в Коми

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В результате схода с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск, по последним данным, пострадали около 70 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Согласно информации РЖД, в попавшем в аварию поезде ехали 232 пассажира. К месту схода вагонов направлены два восстановительных поезда компании.

На место ЧП также выехали медики. Но машины скорой помощи пока не могут попасть туда из-за бездорожья.

Сход вагонов произошел через несколько минут после того, как поезд отошел от станции Инта. Городские власти считают, что авария могла произойти из-за подмыва путей.

По предварительным данным, сход вагонов произошел на фоне экстренного торможения состава, пишет Смотрим.