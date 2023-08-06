Огонь прошел почти 72 гектара под Тольятти

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В Тольятти второй день тушат крупный лесной пожар на территории двух лесничеств. Огонь вспыхнул днем в субботу, 5 августа. К вечеру огонь прошел значительную территорию, но его все же удалось локализовать, ограничив дальнейшее распространение. Тем не менее открытое горение пока продолжается.

- Жаркая погода и неосторожное обращение с огнем привели к большой беде, - написал у себя в соцсетях глава Тольятти Николай Ренц. - К сожалению, огонь перешел на лес и быстро начал распространяться.

На борьбу с лесным пожаром сразу бросили все силы. В течение дня количество пожарных на месте ЧП достигло 331 человек и 117 единиц техники. Были привлечены пожарный поезд со станции «Самара» и авиация. Также дополнительную технику для борьбы с огнем выделили муниципальные предприятия и тольяттинские заводы.

Несмотря на все усилия людей пожар охватил большую территорию. К шести часам вечера субботы общая площадь пожара составляла 35,85 га, в том числе 30 га - в 51 квартале Федоровского участкового лесничества Ставропольского лесничества и 5,85 га – в 34 квартале Васильевского участкового лесничества Тольяттинского лесничества. И огонь продолжал распространяться.

Вечером ветер сменил направление и огонь пошел в сторону Зеленовки. Однако начальник МЧС по Самарской области Олег Бойко заверил губернатора Дмитрия Азарова, что угрозы населенным пунктам нет, на пути огня выставлены защитные кордоны.

К 20.50 огнеборцам удалось локализовать пожар в обоих лесничествах. К тому времени огонь прошел уже 71, 95 га. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших, угрозы населенным пунктам также нет.

- Пожар локализован, территорию проливают, однако открытое горение пока не ликвидировано, - сообщили журналисту «КП-Самара» утром в воскресенье, 6 августа.

Сейчас пожарные продолжают борьбу с огнем в Тольятти.