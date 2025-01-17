Огнеборцы Похвистневского района не допустили утечки газа

16 января в 14:17 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в городе Похвистнево на Крылова произошла утечка газа.
Оперативно к месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 в количестве пяти человек на пожарной автоцистерне.
По прибытии было установлено, что произошла разгерметизация газовой трубы без возгорания.
Пожарные-спасатели незамедлительно блокировали подход людей к поврежденной трубе и, дождавшись сотрудников газовой службы, оказали им содействие в проведении необходимых аварийных мероприятий.