Одного из руководителей отделения КбшЖД задержали за взятку

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность одного из руководителей Кинельской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры, причастного к получению взятки.

В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлено, что в октябре 2021 года указанное должностное лицо получило от представителя коммерческой организации региона взятку в размере 400 тыс. рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за совершение действий, выраженных в подписании разрешительной документации, осуществлении технического надзора, предоставлении технологических «окон», а также специалистов для производства работ по монтажу рельсовых страховочных пакетов.

На основании переданных УФСБ материалов Самарским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального управления на транспорте СК РФ

в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.290 УК РФ.

Решением Кировского районного суда г. Самары он признан виновным в совершении инкриминируемого ему коррупционного преступления с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.