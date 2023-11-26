Один из беспилотников ВСУ врезался в жилой дом в Туле

244

Один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Об этом 26 ноября сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

Он указал, что ночью в Тульской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника.

«Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резаное ранение получил один из жильцов дома», — приводит заявление губернатора Telegram-канал правительства региона.

Отмечается, что пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Также Дюмин заявил, что в ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир, пишут "Известия".