Очередную "резиновую" квартиру с 40 мигрантами нашли в Тольятти

112

По данным полицейских, безработный местный житель 1978 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 40 иностранных гражданин по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице Лесной, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.