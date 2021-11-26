Очередной решальщик пришёл работать на ТоАЗ

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Стало известно о новом неожиданном назначении в ПАО «Тольяттиазот». На должность президента Корпорации, которую до 2011 года занимал бывший «красный директор» ТоАЗа Владимир Махлай, пришел Константин Ромодановский, знакомый многим россиянам как бывший глава ныне упраздненной Федеральной миграционной службы. Об этом сообщают источники, близкие к самому Ромодановскому, пишет ТЛТПравда.

Напомним, что основные владельцы ТоАЗа Махлаи вместе с сообщниками заочно осуждены за многомиллиардные хищения на заводе и сейчас скрываются за рубежом. Зачем же им понадобился отставной генерал-полковник милиции, и что отставному силовику понадобилось на предприятии, находящемся под контролем международной преступной группировки?

С химией Константина Олеговича ничего не связывает, если не считать неуемную любовь к такому химическому соединению, как крепкий алкоголь. Это грозило пустить под откос его карьеру в силовых органах еще в 90-е, но тогда на помощь пришел его друг и будущий глава ФСКН Виктор Иванов.

Хотя страна главным образом знает Ромодановского как главу ФМС, службу в органах он начал в Пятом управлении КГБ СССР, занимавшемся идеологической работой. Среди сослуживцев получил прозвище «Сапог».

Печальную славу среди сотрудников силовых органов Ромодановский приобрел в начале нулевых, будучи назначенным начальником Главного управления собственной безопасности МВД. Он запомнился нескончаемыми интервью о «непримиримой борьбе с предателями в правоохранительных органах», вследствие чего получил ироничное прозвище «совесть нашей милиции». Ромодановский инициировал множество громких процессов против «оборотней в погонах». Правда, как выяснилось впоследствии, его подчиненные зачастую попросту фабриковали дела, чтобы улучшить собственные показатели раскрываемости.

С 2005 года Ромодановский давал интервью уже в ранге главы ФМС РФ. Заняв новую должность, генерал не забыл старых сослуживцев, например, Александра Сафронова. Он был уволен из ФСБ якобы «по собственному желанию», а будучи сотрудником налоговой полиции был уличен в вымогательстве и превышении служебных полномочий. По протекции Ромодановского Сафронов попал в Департамент собственной безопасности МВД, где тоже вскоре начал заниматься вымогательством, что, впрочем, ничуть не смущало его покровителя.

Сафронов в долгу не остался и согласился помочь Ромодановскому избавиться от своего заместителя Вячеслава Поставнина, который пытался создать прозрачную схему регулирования трудовой миграции, в том числе и касательно тендеров, проводимых ФМС. Такого, понятное дело, Константин Олегович вынести не мог. Поэтому Сафронов по его просьбе сфабриковал улики против Поставнина, которые привели к его увольнению. Аналогичная судьба постигла и других его сторонников, да и просто рядовых честных сотрудников ФМС, не желавших принимать новые коррупционные правила игры Ромодановского.

После чистки дорваться до бюджетных средств Ромодановскому уже ничто не мешало. В тендерном комитете засели люди Сафронова, которые обеспечивали контракты «правильным» фирмам за откаты. Ромодановский в кратчайшие сроки за счет этого здорово поправил свое материальное положение, купив роскошный особняк в Подмосковье площадью 918 кв. м за $12 млн.

Ромодановский богател, а признако улучшения ситуации с нелегальной миграцией в России было не видно. Генерал тогда настаивал на том, что национальную рознь разжигают «специально обученные люди», а вовсе не неспособность его ведомства проводить эффективную миграционную политику ввиду чрезвычайной занятости руководства личным обогащением из коррупционных источников.

Свет на коррупционные дела Ромодановского пролил бывший глава пресс-службы ФМС Константин Полторанин, уволенный за скандальное интервью о «будущем белой расы» ВВС. По его словам, тот штат сотрудников, которым располагает ФМС, попросту недостаточен для контроля и тем более регулирования миграции в России. Зато людей вполне хватает для сбора неофициальной дани с мигрантов за выдачу виз, оформление разрешений на работу, видов на жительство, загранпаспортов и так далее. По словам бывшего сотрудника, только с Москвы ведомство Ромодановского собирало порядка $15-20 млн в месяц. Не удивительно, что времени и сил на свои прямые обязанности Ромодановскому катастрофически не хватало. Для отмывания денег он заставлял подчиненных открывать фиктивные конторы, оформленные на друзей и близких.

Коррупционные скандалы неизбежно сотрясали ближний круг Ромодановского, чем бы он ни занимался. Так, например, начальник отделения проведения проверочных мероприятий УФМС по Москве Дмитрий Климанский дал взятку начальнику отдела Следственного управления по ЦФО Сергею Ольховникову в размере $150 тыс. Он должен был передать их Сергею Одарченко, личному помощнику зампреда СКР Елены Леоненко. Ситуацией заинтересовалось ФСБ и выяснило, что это далеко не единичный случай. Климанский давно брал откаты с бизнеса на подведомственной территории за «решение проблем» с ФМС, а также крышевал нелегальных мигрантов. Над Климанским стояла глава УФМС по Москве Ольга Кириллова, собиравшая свою долю не только с откатов Климанского, но и большинство своих подчиненных. В конце концов все ниточки вели наверх – к главе ФМС Ромодановскому. Нетрудно догадаться, что подобная коррупционная сеть функционировала не только в Москве, но и по всей России.

Засветился Ромодановский и еще в одном крупном скандале – с арестом бизнесмена Дмитрия Михальченко, известного своими связями в силовых структурах. Прямо перед своим арестом Михальченко, в конце концов признанный виновным в деле о контрабанде алкоголя, пытался объехать высокопоставленных чиновников и силовиков в надежде спустить свое дело на тормозах. Первым адресом в его списке был именно Ромодановский, на выходе от которого Михальченко и был задержан сотрудниками СКР.

Упразднение ФМС в 2016 году на фоне недовольства президента Владимира Путина разгулом коррупции в ведомстве – «лучшая» оценка достижений Константина Ромодановского на самом главном посту в своей карьере.

И вот теперь оскандалившийся генерал решил применить свои таланты на новом поприще – в роли президента химической корпорации. Какие именно способности генерала будут востребованы, догадаться нетрудно, ведь основные владельцы завода, как уже говорилось, давно находятся в бегах.

Ромодановский может пригодиться мошенникам на крайне важном для них направлении. Дело в том, что ТоАЗ, являющийся опасным производственным объектом, должен находиться под охраной Росгвардии в целях обеспечения антитеррористической безопасности. Но руководство завода всячески противится заключению договора с местным подразделением ведомства. Причина в том, что на заводе действует целая организованная преступная группа, занятая незаконным вывозом продукции, оборудования, комплектующих и других товарно-материальных ценностей с завода. Сейчас охраной занимается находящийся в сговоре с владельцами ЧОП «Алмаз», который не только закрывает глаза на воровство, но всячески потворствует ему. В такой ситуации приход на завод Росгвардии означает неминуемый конец бизнеса несунов на ТоАЗе.

Источники на заводе сообщают, что Ромодановский обещал Махлаям, что с ним во главе корпорации никаких проблем с Росгвардией не будет, ведь глава ведомства Виктор Золотов – якобы его закадычный товарищ, не откажет старому другу и поможет держать гвардейцев на расстоянии, чтобы Бобков и подкормленный им глава «Алмаза» Александр Феоктистов и дальше могли самозабвенно обворовывать ТоАЗ.

Очевидно, Махлаи видят свой последний шанс продолжить ограбление ТоАЗа, создав пантеон из оскандалившихся коррупционеров-пенсионеров, который будет оберегать их от правосудия. Вот только они не учли, что биография того же Ромодановского не является секретом в том числе и для его бывших коллег и сослуживцев. Им может сильно не понравиться, что Ромодановский, давно растерявший всякое доверие к себе как сотрудник силовых органов, продолжает торговать мундиром и прикрываться именами высокопоставленных чиновников, пытаясь обеспечить себе тепленькое место на службе у международной банды преступников, сообщает ТЛТПравда.