Обезьяна напала на маленькую девочку на улице в подмосковных Мытищах

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В Мытищах обезьяна напала на ребенка на улице, девочку госпитализировали, сообщили в подмосковной прокуратуре, пишет РИА Новости.

"По предварительной информации, в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи, на малолетнего ребёнка напала обезьяна. Девочка госпитализирована", — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжелое.

"Пациенту проведена диагностика, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в подмосковном Минздраве.

"Инцидент произошел днем в деревне Терпигорьево. Предварительно, агрессивная обезьяна, сбежавшая от владельцев, прибежала в соседский двор, где играли дети, и напала на них. Все успели разбежаться, кроме одной девочки. Спасти ее из лап обезьяны смогли родители", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Обезьяна сбежала от хозяев во время того, как ремонтировали ее вольер и устанавливали новый. Она выбежала на соседский участок и покусала двухлетнюю девочку", - сказал собеседник агентства.

Фото: соцсети