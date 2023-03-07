Ночью в Самары сгорели два заброшенных здания

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Во вторник, 7 марта, примерно в 1:14, начался пожар на ул. Каховской, 52 в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горело неэксплуатируемое здание на площади 250 кв. м. 32 человека ликвидировали пожар в 3:12.

Той же ночью, около 1:19, недалеко загорелось еще одно неэксплуатируемое здание — на ул. Юбилейной, 58. Тут площадь пожара составила 80 кв. м. Этот пожар18 человек ликвидировали в 3:26.

Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства возникновения возгораний устанавливают.