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Ночью в Самаре тушили крупный пожар, найдены двое погибших

22 февраля 2021 10:37
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Ночью в Самаре тушили крупный пожар, найдены двое погибших

В ночь на 22 февраля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, д. 35.

Пожарно-спасательные подразделения автоматически направлены по повышенному рангу вызова – "1БИС". По прибытию подразделений было установлено, что происходит горение в одноэтажном частном доме, существует угроза распространения. Для тушения пожара привлечены 46 человек, 15 ед. техники, в том числе от МЧС России 30 человек, 9 ед. техники.

В результате пожара погибли 2 человека (мужчина и женщина, личные данные устанавливаются).

В 04.16 22.02.2021 пожар локализован на площади 120 кв.м.. В 04.46 22.02.2021 ликвидация открытого горения, сообщает облМЧС.

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