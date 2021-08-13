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Ночью в историческом центре Самары сгорели два жилых дома

13 августа 2021 09:57
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Ночью в историческом центре Самары сгорели два жилых дома

В ночь на пятницу, 13 августа, в Ленинском районе Самары произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на улице Пушкина.

— В 03:26 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном двухэтажном деревянном жилом строении на улице Пушкина, 139. Когда пожарные прибыли на место, то выяснилось, что горят два частных дома, огонь распространился на площади 360 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг, — рассказали представители ГУ МЧС России по Самарской области.

К тушению привлекали 22 автомобиля

К счастью, пострадавших в огне нет. По данным МЧС, из построек в целях безопасности эвакуировали 7 человек. В 05:07 пожар локализовали, в 07:31 возгорание ликвидировали. В тушении принимали участие 96 человек, при этом 64 — от МЧС России. Причину пожара сейчас выясняют специалисты.

Пожарные проливали дома до самого утра, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Теги: дома жилье МЧС пожар

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