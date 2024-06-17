Ночью горел автомобиль в поселке Лебедь

108

В субботу, 15 июня, в 03.15 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке Лебедь городского округа Кинель на улице Высотной горит автомобиль. На вызов оперативно среагировали огнеборцы пожарно-спасательной части № 82 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии на место пожара они установили, что горит автомобиль марки OPEL. На тушение был подан 1 ствол «Б». Задействованы 4 человека и один пожарный автомобиль.

Благодаря профессиональным действиям наши огнеборцы за считанные минуты произвели локализацию пожара, а в 03.25 – объявили ликвидацию открытого горения.

В результате пожара никто, к счастью, не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"