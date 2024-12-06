Ночной пожар в Волжском районе распространился на 150 кв. метров

127

5 ноября в 23:05 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Стройкерамика на улице Солнечной горит неэксплуатируемое строение.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 158 Отряда № 46, а также коллеги из регионального ГУ МЧС.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что открытым пламенем горит заброшенное здание, в котором уже был пожар на минувшей неделе. В этот раз площадь горения составила 150 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б».

Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 00:52 пожар был локализован, а в 01:23 – объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"