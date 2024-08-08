Незаконную стоянку снесли в Тольятти

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Еще один объект самовольного строительства был снесен в Автозаводском районе г. Тольятти. Судебные приставы проконтролировали снос автостоянки, владелец которой вопреки отсутствию договора аренды продолжал свою деятельность.

Речь идет о земельном участке площадью 1718 кв. м недалеко от Московского проспекта. Администрация города расторгла договор в одностороннем порядке и направила соответствующий документ в адрес арендатора. Однако отсутствие правоустанавливающих документов на землю не мешало руководству организации и дальше заниматься своей деятельностью. Обращение в суд стало неизбежным.

Исполнительный документ об освобождении земельного участка от объектов некапитального строительства поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. Судебный пристав неоднократно устанавливал собственнику незаконной автостоянки сроки для добровольного сноса объектов, но организация игнорировала требования.

Привлечение к административной ответственности по ст.17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» не побудило жителя г. Тольятти поступить по справедливости. Тогда было принято решение о привлечении подрядной организации для разбора самостроев. Понесенные за демонтаж расходы будут взысканы с должника.