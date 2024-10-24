Названы самые аварийные улицы Самары

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Самыми аварийными улицами областной столицы оказались Московское шоссе, проспект Кирова, улицы Ново-Садовая и Советской Армии. Об этом рассказали самарские страховщики, пишет 63.ру.

— На основе заявлений клиентов «Ингосстрах» определил самые аварийные улицы Самары по итогам января-сентября 2024 года и составил рейтинг автомобилей, которые чаще всего попадали в аварии в городе, — рассказали в компании.

Данные аналитиков показали, что за указанный период самыми аварийными улицами по долям заявленных ДТП по ОСАГО стали:

Московское шоссе (доля ДТП — 9,56%),

проспект Кирова (4,89%),

улица Ново-Садовая (4,10%),

улица Советской Армии (2,94%)

улица Стара-Загора (2,85%).

По КАСКО наибольшая доля заявленных ДТП пришлась на Арцыбушевскую улицу, улицу Калинина, проспект Карла Маркса, Московское шоссе, Средне-Садовую улицу, Ташкентскую улицу, Физкультурную улицу, а также на 5-ю и 7-ю просеки.

А так выглядит рейтинг самарских автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП и обращаются за страховой выплатой по ОСАГО:

LADA (доля ДТП — 17,01%),

Kia (9,40%),

Hyundai (7,49%),

Toyota (6,99%)

Renault (5,73%).

Также, по данным аналитиков «Ингосстраха», мужчины в Самаре попадают в ДТП чаще, чем женщины.