Названы самые аварийные улицы Самары

Самыми аварийными улицами областной столицы оказались Московское шоссе, проспект Кирова, улицы Ново-Садовая и Советской Армии. Об этом рассказали самарские страховщики, пишет 63.ру.
— На основе заявлений клиентов «Ингосстрах» определил самые аварийные улицы Самары по итогам января-сентября 2024 года и составил рейтинг автомобилей, которые чаще всего попадали в аварии в городе, — рассказали в компании.
Данные аналитиков показали, что за указанный период самыми аварийными улицами по долям заявленных ДТП по ОСАГО стали:
Московское шоссе (доля ДТП — 9,56%),
проспект Кирова (4,89%),
улица Ново-Садовая (4,10%),
улица Советской Армии (2,94%)
улица Стара-Загора (2,85%).
По КАСКО наибольшая доля заявленных ДТП пришлась на Арцыбушевскую улицу, улицу Калинина, проспект Карла Маркса, Московское шоссе, Средне-Садовую улицу, Ташкентскую улицу, Физкультурную улицу, а также на 5-ю и 7-ю просеки.
А так выглядит рейтинг самарских автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП и обращаются за страховой выплатой по ОСАГО:
LADA (доля ДТП — 17,01%),
Kia (9,40%),
Hyundai (7,49%),
Toyota (6,99%)
Renault (5,73%).
Также, по данным аналитиков «Ингосстраха», мужчины в Самаре попадают в ДТП чаще, чем женщины.