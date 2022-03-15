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Названа предварительная причина пожара в доходном доме купца Челышева в Самаре

15 марта 2022 13:39
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Названа предварительная причина пожара в доходном доме купца Челышева в Самаре

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили предварительную причину пожара в доходном доме купца Челышева. Речь идет о здании объекта культурного наследия на Красноармейской, 60 в Самаре.

По информации экстренного ведомства, возгорание произошло предположительно из-за аварийной работы электропроводки.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в службу спасения 3 марта в 17:14. Из дома эвакуировали 16 человек, в том числе 5 детей. Жильцов разместили в автобусе, на место прибыла скорая. Но помощь медиков не потребовалась - никто не пострадал.

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