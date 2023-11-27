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На Южном шоссе в Самаре погибла пассажирка Газели, врезавшейся в грузовик МАN 

27 ноября 2023 14:58
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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП в Самаре. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что 27.ноября в 02:15 час. 22-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗель, двигался по Южному шоссе со стороны ул. Уральская в направлении ул. Промышленности.

В пути следования нарушил ПДД РФ и допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль МАN TGA.

Пассажир автомобиля ГАЗель - женщина 1996 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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