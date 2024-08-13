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Народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест

13 августа 2024 17:35
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По словам певицы, следователи выяснили, что мошенники находятся на территории Украины.

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила в Telegram-канале, что столкнулась с мошенничеством, а на ее квартиру наложили арест, передает РИА Новости.

"В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест", — сказала Долина на видео.

По словам певицы, следователи выяснили, что мошенники находятся на территории Украины. Долина рассказала также, что злоумышленники получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение "чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды".

"В интересах предварительного расследования более углубленных комментариев я сейчас дать не могу", — добавила артистка.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Уголовное дело

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