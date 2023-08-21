Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский попал в ДТП на улице Ново-Садовой в Самаре

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Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Владимир Писарский сегодня стал участником дорожно-транспортного происшествия на улице Ново-Садовой в Самаре.

Инцидент с участием двух "Мерседесов" произошел днем 21 августа на улице Ново-Садовой недалеко от поворота на проспект Ленина. Автомобили перекрыли несколько полос движения, в районе перекрестка образовался большой затор. На месте работали сотрудники ДПС.



Как рассказал Metaratings.ru водитель одного из пострадавших автомобилей, нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский, для него все обошлось без серьезных повреждений.



В настоящее время Владимир Писарский восстанавливается от травмы и в новом сезоне еще не разу не вышел в составе "Крыльев Советов". На счету пришедшего зимой в "Крылья Советов" из "Оренбурга" футболиста три мяча за самарскую команду в прошлом сезоне Кубка России, пишет СОВА.

Фото: ФК "Крылья Советов"