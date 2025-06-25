Над Самарской областью 25 июня уничтожили два вражеских беспилотника

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Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В среду, 25 июня, с 13 до 15 часов по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА самолетного типа:



- 4 беспилотника - над территорией Воронежской области,

- по 2 беспилотника - над Курской и Самарской областями.



В аэропорту Самары 25 июня ввели ограничения на полеты. Тем же утром в 63-м регионе объявили опасность атаки БПЛА.



Как нужно себя вести при атаке беспилотников.



Если человек находится в здании, то в первую очередь следует спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Пользоваться лифтом при этом запрещено.



В квартире нужно спрятаться в комнате без окон и между несущих стен. Зачастую таким местом является ванная комната. Зайдя в нее, необходимо сесть на пол и переждать опасность.



Если атака настигла на улице, то необходимо найти какое-нибудь здание, а затем следовать уже известному алгоритму.



Специалисты подчеркивают, что, если человек находится в автомобиле, важно сразу же его покинуть.



При обнаружении подозрительного устройства нужно отойти от находки и незамедлительно позвонить по номеру 112.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com