На автодороге «Тольятти-Димитровград» столкнулись три автомобиля, погиб один человек

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12 января, в 15:00, на 9 км автодороги «Тольятти-Димитровград» водитель автомобиля LADA при выполнении обгона столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем MERCEDES, после чего, продолжив движение, столкнулся с грузовым автомобилем IVECO, двигавшимся попутно.

В результате происшествия пассажир автомобиля LADA скончался на месте происшествия. Водитель и три пассажира автомобиля LADA госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО