На Волге в Самарской области спасли троих терпящих бедствие на лодке

17 августа маломерное судно потеряло возможность управляться в протоке реки Волга напротив села Ермаково. На борту находились три человека. В 04.25 для оказания помощи терпящим бедствие от спасательной станции Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск вышел спасательный катер. В ходе поисково-спасательных работ лодка обнаружена, три человека приняты на борт спасательного катера и доставлены на берег в село Ермаково. В 07.00 спасательные работы на акватории реки Волга были окончены. Медицинская помощь не потребовалась, сообщает ПСС по Самарской области.