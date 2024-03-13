На Венцека в Самаре сбили женщину

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12 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно ДТП произошло в Самарском районе Самары. В 13:00 час. 67-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200, двигался по ул. Водников со стороны ул. Пионерская. В пути следования, при повороте налево в районе дома №4 по ул. Венцека в направлении ул. Максима Горького в нарушении требований п. 13.1 ПДД РФ допустил наезд на женщину-пешехода 1980 года рождения, переходившей проезжую часть по ул. Венцека, по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля. Женщине-пешеходу рекомендовано амбулаторное лечение.