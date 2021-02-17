На улице Самарской в Самаре горели сараи

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Сегодня в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о пожаре по ул. Самарская , д. 180. Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова – Пожар "1БИС".

По прибытию подразделений было установлено, что горят сараи и существует угроза распространения огня на здание двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Для тушения пожара привлекались 73 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 60 человек, 16 единиц техники.

Пожар ликвидирован, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС