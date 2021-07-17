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На трассе в Красноярском районе перевернулся большегруз, пострадал водитель

17 июля 2021 11:36
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На трассе в Красноярском районе перевернулся большегруз, пострадал водитель

16 июля на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе Самарской области. Водитель 1988 года рождения управляя автомашиной «Mitsubishi FUSO CANTER», двигался по автодороге «М5 Урал» со стороны г. Тольятти по направлению г. Самара, в пути следования не справился с управлением и допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадавший водитель госпитализирован в медицинское учреждение.

Теги: ДТП пострадавшие

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