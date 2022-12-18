На трассе Р-229 столкнулись Лада Ларгус и КАМАЗ, погибли два человека

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18 декабря на трассе Р-229 в направлении поселка Березки произошло ДТП. В результате потери управляемости автомобиль Лада Ларгус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли.

Для проведения аварийно-спасательных работ по деблокированию погибших из аварийного автомобиля потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия была направлена дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда Самарской области. В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасатели использовали гидравлический инструмент, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО