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На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим с 1 апреля по 15 октября 2025 года с целью предотвращения пожаров и обеспечения безопасности жителей.

В этот период строго запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных мест, сжигать мусор, листву и отходы, в том числе на садово-дачных участках.

В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».